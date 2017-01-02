Iltalehti: МОК в январе лишит Александра Легкова и Максима Вылегжанина медалей Олимпиады в Сочи

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Два лыжника сборной России – Александр Легков и Максим Вылегжанин – будут лишены олимпийских медалей с Игр-2014 в Сочи.

«Вероятно, у Легкова и Вылегжанина заберут награды Игр-2014», – сообщил источник в МОК финскому сайт Iltalehti.

Фамилии двух русских гонщиков упоминаются в докладе Макларена, FIS временно отстранил их от соревнований.

Александр Легков в Сочи выиграл золото на 50-километровой дистанции, а также серебро в эстафете 4х10 километров.

Максим Вылегжанин тоже участвовал в серебряной эстафете 4х10 км и занял второе место в командном спринте и в марафоне.

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