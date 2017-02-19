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Сундбю выиграл гонку с раздельным стартом, Бессмертных – седьмой
Спортсмены преодолели 15 километров.
Результаты гонки:
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 40:38.2
2. Ииво Нисканен (Финляндия) – +37,1
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +49,1
...
7. Алексей Бессмертных (Россия) – +1:02,05
- Другие российские лыжники Сергей Тюрышев, Станислав Волженцев и Дмитрий Япаров заняли 15-е, 16-е и 17-е места соответственно.
- Гонка прошла в эстонском Отепя.
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