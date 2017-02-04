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Петр Седов победил в скиатлоне

Седов победил в скиатлоне
Eurosport

30 мин. назад

Российский лыжник опередил норвежца Даниэля Стока.

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Мужской скиатлон в Пхёнчхане

Результаты гонки:

1. Петр Седов (Россия) – 1:18.49,6

2. Даниэль Сток (Норвегия) – +22,5

3. Матиас Рюнгреен (Норвегия) – +42,1

4. Константин Главатских (Россия) – +42,1

...

7. Александр Уткин (Россия) – +49,0

  • В женском скиатлоне победила Юстина Ковальчик (Польша), Анна Медведева (Россия) – шестая.
  • Ранее в спринтерской гонке победил российский гонщик Глеб Ретивых.

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