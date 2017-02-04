Eurosport
Петр Седов победил в скиатлоне
Российский лыжник опередил норвежца Даниэля Стока.
Результаты гонки:
1. Петр Седов (Россия) – 1:18.49,6
2. Даниэль Сток (Норвегия) – +22,5
3. Матиас Рюнгреен (Норвегия) – +42,1
4. Константин Главатских (Россия) – +42,1
...
7. Александр Уткин (Россия) – +49,0
- В женском скиатлоне победила Юстина Ковальчик (Польша), Анна Медведева (Россия) – шестая.
- Ранее в спринтерской гонке победил российский гонщик Глеб Ретивых.
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