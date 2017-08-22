Йохауг не поедет на Олимпиаду-2018 из-за дисквалификации

Спортивный арбитражный суд ужесточил наказание олимпийской чемпионке по лыжным гонкам, увеличив срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, что не позволит ей выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщается на официальном сайте суда.

«Срок дисквалификации Йохауг отсчитывается с 18 октября 2016 года», – говорится в релизе CAS.

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохауг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ.

В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев.

Допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта счел наказание Йохауг недостаточно строгим и подал апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.

Йохауг – чемпионка Игр-2010 в эстафете 4х5 км, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира в общем зачете.

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