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Йохауг не поедет на Олимпиаду-2018 из-за дисквалификации

Йохауг не поедет на Олимпиаду из-за дисквалификации
Eurosport

22/08/2017 в 13:20Изменено 10 мин. назад

Норвежка пропустит 18 месяцев.

Спортивный арбитражный суд ужесточил наказание олимпийской чемпионке по лыжным гонкам, увеличив срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, что не позволит ей выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщается на официальном сайте суда.

«Срок дисквалификации Йохауг отсчитывается с 18 октября 2016 года», – говорится в релизе CAS.

  • В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохауг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ.
  • В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев.
  • Допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта счел наказание Йохауг недостаточно строгим и подал апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.
  • Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.
  • Йохауг – чемпионка Игр-2010 в эстафете 4х5 км, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира в общем зачете.

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