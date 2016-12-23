FIS отстранила от соревнований шестерых российских лыжников

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«22 декабря МОК довел до сведения FIS, что открыто расследование предположительно из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в отношении шести российских спортсменов.

Шесть спортсменов, в отношении которых открыто дисциплинарное производство, с 22 декабря временно отстранены от соревнований.

Расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил будет осуществляться дисциплинарной комиссией МОК. Обе организации – МОК и FIS – будут сотрудничать и обмениваться информацией в ходе расследования», – указано в релизе FIS.

Отмечается, что имена спортсменов не опубликованы по юридическим причинам.

Вторая часть доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов была представлена 9 декабря.

В ней говорилось о том, что значительное число спортсменов из России в 30 видах спорта было вовлечено в манипуляции с допинг-пробами.

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РИА «Новости»