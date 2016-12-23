Imago
FIS отстранила от соревнований шестерых российских лыжников
Мера временная – до результатов расследования.
«22 декабря МОК довел до сведения FIS, что открыто расследование предположительно из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в отношении шести российских спортсменов.
Шесть спортсменов, в отношении которых открыто дисциплинарное производство, с 22 декабря временно отстранены от соревнований.
Расследование предполагаемых нарушений антидопинговых правил будет осуществляться дисциплинарной комиссией МОК. Обе организации – МОК и FIS – будут сотрудничать и обмениваться информацией в ходе расследования», – указано в релизе FIS.
Отмечается, что имена спортсменов не опубликованы по юридическим причинам.
- Вторая часть доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов была представлена 9 декабря.
- В ней говорилось о том, что значительное число спортсменов из России в 30 видах спорта было вовлечено в манипуляции с допинг-пробами.
Канал в телеграме, который надеется на лучшее
РИА «Новости»