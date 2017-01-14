Спор-площадка. Разрешенный допинг и еще 4 вещи, которые сделают лыжи круче

Новые форматы

Лыжные гонки увязли в консервативном болоте, нововведения продвигаются крайне медленно и принимаются в штыки. Сейчас интересно смотреть спринт, потому что он динамичен и насыщен убийственной борьбой. Остальные форматы унылы до вывиха челюсти. Особенно 50-километровый марафон – дичайший позор, подобный очереди ко врачу. В обоих случаях кайф заложен в трех минутах финала: когда доктор ставит печать на заветную справку) или когда после кучи километров призеров определяет спринт.

Нужен один марафон в год, и то – как дань традиции, нужно больше спринтов, сокращение дистанций гонок в полтора раза, чередование в скиатлонах классики и конькового хода. Пусть на одном этапе финишируют коньком, на следующем – уже классикой, это будет честно. Дистанции в 7 – 15 километров заставят гонщиков выкладываться с самого начала, а также сократят затраты на строительство трасс – круги станут короче, но разнообразнее. «Тур де Ски-2017» ничего не потерял от вынужденного купирования половины гонок, напротив, превратился в стремительный боевик.

Допинговые послабления

Сворачивать борьбу с допингом нельзя – это вызовет фармакологический коллапс и кучу уничтоженных жизней. А вот вернуть ее на рельсы реальности – вполне. Например, разрешить сальбутамол всем. Он опасен в крайне больших дозах, умереть от передозировки сложно, а вот астматики сразу потеряют преимущество. Так же стоит поступить с кучей других веществ, которые облегчат жизнь спортсменам. Восстановление пойдет быстрее, пропусков из-за болезней станет меньше. А всего-то надо повысить допустимые концентрации ряда веществ вроде пресловутого мельдония.

Прыснул в горло, чтобы не першило – окей. Накачался через вену до одури – прости, получи бан. Случайно скушал таблетку или пищу с мочегонной субстанцией – бегай дальше. Заливаешь тонны химии, чтобы скорее извергнуть стероиды из организма – больше не спортсмен. Тогда никакая помада не лишит фанатов Терезы Йохауг – намазывайтесь все, да и дело с концом.

Тереза Йохауг провалила допинг-тест из-за наличия запрещенных препаратов в губной помаде

Новые рынки и продуманный маркетинг

Продавать лыжные гонки в Европе сложно, в США – бесполезно. Зачем биться, сражаясь с футболом и кучей других видов за каждого зрителя, когда есть тот же Китай. Организовать этапы Кубка мира с нуля сложно, но отдача сравнится с бесконечностью. Хватит привязываться к дряхлым горкам и уставшим от кинокамер елкам – ищите новые места. Китай, Индия, Восточная Европа, Россия и куча свежих локаций в знакомых Альпах. Прокинуть лыжню по снегу проще простого – хватит год за годом истязать лыжников подъемом на Альпе ди Чермис.

По отдельности лыжные гонки, двоеборье и прыжки с трамплином собирают небольшие аудитории, но при слиянии в единый лыжный фестиваль завлекают куда больше болельщиков. Ажиотаж подтягивает местных жителей, возбужденных неожиданной гулянкой, и собирается порядочный кворум. Остается организовать развлечения помимо соревнований, установить адекватную цену на билеты и правильно разрекламировать действо. Разные лыжные соревнования проходят на одних и тех же стадионах. Стоит перейти на регулярные комплексные лыжные уикенды, это выгодно и фанатам, и организаторам.

Запрет на пропуск этапов

Многие лидеры воспринимают Кубок мира как серию раутов, посещать которые вовсе не обязательно. Нередко зрители в Рыбинске, например, собираются посмотреть на Нуртуга и Сундбю, а видят только синие комбинезоны сборной России. Дело поправит обязательное правило участия на всех этапах под угрозой снятия очков. Или наоборот, автоматическое начисление очков атлетам с этапа, чтобы прогульщики в любом случае ощутимо проигрывали целому пелотону. Будет тяжело гоняться везде, но смена форматов и облегчение антидопинговых правил снимут часть нагрузки. Представительность этапов возрастет, а вместе с ней – зрительский интерес. Нельзя продавать лыжи по кускам, в каждой гонке должны выступать главные фавориты.

Свободный доступ к информации

Лыжные гонки генерируют массу переменных: сердцебиение спортсменов, тип смазки лыж, частоту шагов, мощность отталкивания, текущую скорость. А зрители лишь изредка видят секунды отрывов и то – часто с запозданием. Открытая информация, собираемая со спортсменов, повысит интерес к спорту. Полупрофессионалы скопируют стиль и нагрузки (как в велоспорте, например), а фанаты и эксперты – сориентируются по гоночным раскладам и поймут, что даже в лыжах работает тактика.

Новые данные спродюсируют новые интриги: почему этот спортсмен внезапно встал, а тот – прибавил, как работают лыжи и что мешает твоему кумиру разделать соперников. Прибавьте сюда GPS-датчики на атлетах, качественное мобильное приложение и мощный сайт – вот и дополнительные толчки не только к фанатской любви, но и прогрессу.

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