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Президент Эстонии прошла 50-километровую дистанцию лыжного марафона

Президент Эстонии прошла 50-километровую дистанцию лыжного марафона
Eurosport

37 мин. назад

Керсти Кальюлайд финишировала 70-й.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье прошла 50-километровую дистанцию свободным стилем среди женщин на престижном лыжном марафоне в Финляндии «Финляндия-Хиито».

Кальюлайд заняла 70-е место, завершив дистанцию за 4 часа 7 минут и 30,4 секунды. Всего на старт 50-километрового марафона вышли 215 участниц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi..

  • В марафоне приняли участие и супруг главы Эстонии Георгий-Рене Максимовский и глава президентской канцелярии Тийт Риисало.
  • «Финляндия-Хиито» – ежегодный массовый лыжный забег, в котором каждый год принимают участие около 6 тысяч лыжников со всего мира. Эти двухдневные лыжные соревнования проводятся ежегодно с 1974 года.

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