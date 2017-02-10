Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев, сообщается на официальном сайте агентства.

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Утверждалось, что вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. Проба Б также дала положительный результат.

Комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что вина Йохауг присутствует в данном деле, поэтому она была отстранена до 18 декабря, а впоследствии отстранение было продлено до 19 февраля.

Дисквалификация Йохауг отсчитывается с 18 октября 2016 года. Норвежка имеет шансы принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Йохауг – чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4 по 5 км, семикратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира.

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