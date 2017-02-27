11 фото обворожительной Терезы Йохауг, ради которой нужно купить лыжи

Сезон-2016/17 в женских лыжных гонках выдается не таким жарким, потому что Тереза Йохауг не радует глаз болельщиков. Во время чемпионата мира в Лахти норвежская красавица напоминает о себе только в социальных сетях.

Йохауг – семикратная чемпионка мира, победительница эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В феврале Тереза была дисквалифицирована на 13 месяцев после обнаружения в ее допинг-пробе клостебола. Норвежка объяснила, что запрещенный препарат попал в ее организм через крем для губ.

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