Марит Бьорген: «Русские могли менять и наши допинг-пробы»

Бьорген посмотрела фильм «Икар» о технологии подмены допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи и прокомментировала увиденное.

«Беспокоюсь по поводу нашей безопасности. Русские так же могли заменить наши пробы. Самым ужасным моментом для спортсмена может стать положительный допинг-тест. И если это произойдет по вине других спортсменов, то спортсмен будет беззащитен», – цитирует Бьорген Dagbladet.

Фильм «Икар» основан на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В ленте утверждается, что положительные допинг-пробы российских спортсменов на Играх в Сочи меняли на чистые.

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