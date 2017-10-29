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Марит Бьорген: «Русские могли менять и наши допинг-пробы»
Шестикратная олимпийская чемпионка верит, что на Играх в Сочи проводились махинации с пробирками.
Бьорген посмотрела фильм «Икар» о технологии подмены допинг-проб российских спортсменов на Играх в Сочи и прокомментировала увиденное.
«Беспокоюсь по поводу нашей безопасности. Русские так же могли заменить наши пробы. Самым ужасным моментом для спортсмена может стать положительный допинг-тест. И если это произойдет по вине других спортсменов, то спортсмен будет беззащитен», – цитирует Бьорген Dagbladet.
- Фильм «Икар» основан на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
- В ленте утверждается, что положительные допинг-пробы российских спортсменов на Играх в Сочи меняли на чистые.
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