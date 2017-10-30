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Елена Вяльбе: «Обвинение требует отмены всех результатов лыжников России на Олимпиаде-2014»

Вяльбе: «Обвинение требует отмены всех результатов лыжников России на Олимпиаде-2014»
Р-Спорт

45 мин. назад

Решение за МОК.

Комиссия Дениса Освальда на заседании в Лозанне потребовала дисквалификации всей сборной России и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Сочи.

«Если это и будет дисквалификация, как просил главный наш оппонент в комиссии, то вся команда должна быть отстранена, результаты Сочи аннулированы, а лыжников РФ нельзя допускать до следующих Олимпийских игр.

Освальд сказал, что решение должен принимать МОК, а все это – его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две», – сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

  • Сборная России по лыжным гонкам завоевала в Сочи 5 (1-3-1) медалей.
  • В марафоне Александр Легков взял золото, Максим Вылегжанин – серебро, Илья Черноусов – бронзу. После публикации доклада Ричарда Макларена в 2016 году Александр и Максим вошли в число отстраненных от соревнований спортсменов.

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