Максим Вылегжанин лишен олимпийских медалей Сочи-2014 и пожизненно дисквалифицирован

Результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

Как сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, Россия лишена еще двух медалей Игр.

Также спортсмены дисквалифицированы и не смогут выступать на последующих Олимпийских играх.

Ранее такое же решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову, чья дисквалификация будет оспорена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебра: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафете 4 по 10 км.

Первое место Игр-2014 на дистанции 50 км переходит к россиянину Илье Черноусову, который в Сочи финишировал третьим.

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