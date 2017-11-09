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Максим Вылегжанин лишен олимпийских медалей Сочи-2014 и пожизненно дисквалифицирован

Вылегжанин лишен медалей Олимпиады и пожизненно дисквалифицирован
Р-Спорт

39 мин. назадИзменено 9 мин. назад

Вместе с ним пострадали еще три российских лыжника.

Результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

Как сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, Россия лишена еще двух медалей Игр.

Также спортсмены дисквалифицированы и не смогут выступать на последующих Олимпийских играх.

  • Ранее такое же решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову, чья дисквалификация будет оспорена в Спортивном арбитражном суде (CAS).
  • На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебра: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафете 4 по 10 км.
  • Первое место Игр-2014 на дистанции 50 км переходит к россиянину Илье Черноусову, который в Сочи финишировал третьим.

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