Тренер сборной России по лыжным гонкам: «Илья Черноусов в сговоре с ВАДА и сдает своих товарищей»

Бородавко назвал причину, по которой Илья Черноусов не фигурирует в докладе Ричарда Макларена.

«Он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль.

Может быть, он один из тех анонимных информаторов как раз. Общался ли я с ним? Нет, просто вы задали вопрос, и на меня накатили эмоции. От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», – цитирует Бородавко «Газета.Ru».

В четверг Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла очередное решение по делам российских спортсменов. Все результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил, с Олимпиады 2014 года в Сочи аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от Олимпийских Игр.

Ранее комиссия Освальда признала виновными еще двух российских лыжников – Александра Легкова и Евгения Белова.

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