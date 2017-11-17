Бьорндален: «Если русских отстранили лишь за царапины на пробирках, то я боюсь сдавать допинг-тесты»

Уле-Айнар Бьорндален поделился мыслями о ситуации с русскими лыжниками, которых пожизненно отстранили от участия на Олимпиадах за то, что на пробирках с их допинг-пробами обнаружились царапины, которые ВАДА квалифицироало как следы вскрытия.

«Я надеюсь, что решение придет заблаговременно до Олимпиады, чтобы на соревнованиях было спокойно. Спорт это заслуживает. Тех, у кого пробы положительные накажут, а те, у кого отрицательные, получат покой.

С докладом Макларена все сложно. А два других я не читал, так что мне сложно говорить конкретно. Но мы, спортсмены, сомневаемся, что если ты сдал пробу, и на пробирке появились царапины, то за это накажут. Что за тебя возьмутся, даже если ты не сдал тест положительно. Я надеюсь, что нам предоставят доказательства, что употребляли русские, и мы не услышим, что это царапины на стекле. Если это так, то я жутко боюсь допинг-тестов», – объяснил Бьорндален.

Международная федерация лыжного спорта в декабре 2016 года по итогам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила от соревнований участников Игр-2014 в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Россия лишена двух медалей Игр-2014 – золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км.

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