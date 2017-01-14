Наталья Матвеева выиграла первое для женской сборной России золото за 2 года

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Наталья Матвеева выиграла спринтерскую гонку свободным ходом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе, финишировав со временем 3 минуты 4,13 секунды. Второй стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (+0,08 секунды). Замкнула тройку шведка Ханна Фальк (+2,41).

Еще одна российская лыжница Юлия Белорукова не пробилась в полуфинал и заняла в итоговом протоколе 30-е место. Наталья Непряева (33-е итоговое место), Дарья Веденина (40-е) и Алиса Жамбалова (44-е) не преодолели квалификацию.

Матвеева одержала вторую победу на Кубках мира и первую за девять лет. Предыдущий успех пришелся этап в Дюссельдорфе в 2007 году.

Женская сборная России не побеждала в гонках на этапах КМ два года.

Этап в Тоблахе завершится в воскресенье.

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