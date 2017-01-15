Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли женский командный спринт

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Командный спринт прошел на этапе Кубка мира в Доббиако и завершился победой России I, за которую выступали Юлия Белорукова и Наталья Матвеева. Победительницы показали результат 18 минут 0,96 секунды.

Второе место заняли шведки Ида Ингемарсдоттер и Ханна Фальк (+0,04), третье - норвежки Астрид Якобсен и Майкен Касперсен Фалла (+0,11).

Вторая российская команда, за которую выступали Наталья Непряева и Дарья Веденина, не прошла квалификацию.

Днем ранее Матвеева стала лучшей в спринте и выиграла первое для женской сборной России золото за 2 года.

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