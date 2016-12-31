31.12.16 - 2:00
Завершено
Тур де Ски
1
С.Нильссон
2
М.Фалла
3
Х.Венг
Спринт (свободный стиль) - Женщины • Финал
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Спринт (свободный стиль) - Женщины - Финал
Тур де Ски - 31 декабря 2016

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