06.01.17 - 15:00
Завершено
Тур де Ски
1
Д.Диггинс
2
К.Ляхтеенмяки
3
С.Бьорнсен
5 км свободным стилем - Женщины • Финал
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5 км свободным стилем - Женщины - Финал
Тур де Ски - 6 января 2017

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