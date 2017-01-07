07.01.17 - 16:30
Завершено
Тур де Ски
1
С.Нильссон
2
А.Кюллёнен
3
Ш.Калла
10 км классическим стилем - Женщины • Финал
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10 км классическим стилем - Женщины - Финал
Тур де Ски - 7 января 2017

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