07.01.17 - 17:30
Завершено
Тур де Ски
1
М.Сундбю
2
С.Устюгов
3
М.Хейккинен
15 км классическим стилем - Мужчины • Финал
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15 км классическим стилем - Мужчины - Финал
Тур де Ски - 7 января 2017

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