31.12.16 - 16:50
Завершено
Тур де Ски
1
С.Нильссон
2
Д.Диггинс
3
И.Эстберг
Спринт (свободный стиль) - Женщины • 1/4 финала
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Спринт (свободный стиль) - Женщины - 1/4 финала
Тур де Ски - 31 декабря 2016

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