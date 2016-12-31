31.12.16 - 17:50
Завершено
Тур де Ски
1
С.Устюгов
2
Ф.Крог
3
М.Сундбю
Спринт (свободный стиль) - Мужчины • Полуфинал
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Спринт (свободный стиль) - Мужчины - Полуфинал
Тур де Ски - 31 декабря 2016

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