AFP

FIS отстранила от «Тур де Ски» Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова

FIS отстранила от «Тур де Ски» Легкова, Вылегжанина и Белова
Р-Спорт

Вчера в 18:17

Под огонь попал даже олимпийский чемпион.

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила об отстранении спортсменов.

«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – заявила Вяльбе.

  • Легков – олимпийский чемпион, обладатель трех серебряных наград Игр в Сочи.
  • Вылегжанин – чемпион мира 2015 года.
  • Белов – бронзовый призер чемпионата мира 2013 года.
  • В число лыжников, временно отстраненных от соревнований под эгидой FIS, попал бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов.
  • FIS по результатам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.
  • Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.
  • Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.

Канал в телеграме недоволен

РИА «Новости»

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