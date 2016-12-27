AFP
FIS отстранила от «Тур де Ски» Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова
Под огонь попал даже олимпийский чемпион.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила об отстранении спортсменов.
«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – заявила Вяльбе.
- Легков – олимпийский чемпион, обладатель трех серебряных наград Игр в Сочи.
- Вылегжанин – чемпион мира 2015 года.
- Белов – бронзовый призер чемпионата мира 2013 года.
- В число лыжников, временно отстраненных от соревнований под эгидой FIS, попал бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов.
- FIS по результатам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.
- Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.
- Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.
РИА «Новости»
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