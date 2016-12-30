FIS отклонила апелляции Александра Легкова, Максима Вылегжанина и еще четырех российских лыжников

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«После получения письменных объяснений от спортсменов и ответа от FIS допинговая комиссия приняла единогласное решение поддержать временное отстранение российских лыжников Евгения Белова, Юлии Ивановой, Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Причины решения комиссии будут сообщены непосредственно спортсменам в установленном порядке», – говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта.

Все перечисленные спортсмены лишена права принимать участие в любых соревнованиях или мероприятиях национальной команды.

FIS по результатам доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила 6 спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований.

Легков – олимпийский чемпион, обладатель трех серебряных наград Игр в Сочи.

Вылегжанин – чемпион мира 2015 года.

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