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Сергей Устюгов выиграл спринт на «Тур де Ски»

Устюгов выиграл спринт на «Тур де Ски»
Р-Спорт

25 мин. назад

Россия справилась и без Александра Легкова.

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Российский лыжник победил с результатом 3 минуты 00,50 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший россиянину 2,03 секунды. Замкнул тройку лидеров норвежец Финн Хаген Крог (+2,8).

  • Первый этап «Тур де Ски» проходит в швейцарском Валь Мюстаир.
  • Еще один россиянин Андрей Ларьков не завершил выступление в спринте на стадии полуфинала.
  • Многодневка «Тур де Ски» проходит в рамках Кубка мира и завершится 8 января в Италии.

Канал в телеграме радуется победе Устюгова

РИА «Новости»

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