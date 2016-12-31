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Сергей Устюгов выиграл спринт на «Тур де Ски»
Россия справилась и без Александра Легкова.
Российский лыжник победил с результатом 3 минуты 00,50 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший россиянину 2,03 секунды. Замкнул тройку лидеров норвежец Финн Хаген Крог (+2,8).
- Первый этап «Тур де Ски» проходит в швейцарском Валь Мюстаир.
- Еще один россиянин Андрей Ларьков не завершил выступление в спринте на стадии полуфинала.
- Многодневка «Тур де Ски» проходит в рамках Кубка мира и завершится 8 января в Италии.
Канал в телеграме радуется победе Устюгова
РИА «Новости»
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