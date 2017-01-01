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Сергей Устюгов вслед за спринтом выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Устюгов вслед за спринтом выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Р-Спорт

Вчера в 17:33

Двойной триумф.

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Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на 10 километров классическим стилем, преодолев дистанцию за 24 минуты 50 секунд. Второе и третье места достались норвежцам – Мартину Йонсруду Сундбю (+1,9) и Дидрику Тёнсету (+2,3).

Андрей Ларьков занял 11-е место (+7,6), Александр Бессмертных стал 19-м (+21,6), остальные представители России не попали в топ-20.

В общем зачете «Тур де Ски» Устюгов упрочил лидерство, и его отрыв от Сундбю достиг 18,9 секунды. Тройку замыкает канадец Алекс Харви (+59,6). На четвертой позиции расположился Ларьков (+1.01,5).

  • Первый этап «Тур де Ски» прошел в швейцарском Валь Мюстаир. Многодневка у мужчин продолжится скиатлоном, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе.
  • Многодневка «Тур де Ски» проходит в рамках Кубка мира и завершится 8 января в Италии.

Канал в телеграме радуется победе Устюгова

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