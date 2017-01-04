Сергей Устюгов выиграл четвертую гонку подряд на «Тур де Ски»

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Устюгов преодолел дистанцию в 15 километров за 37 минут 58,5 секунды. Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который уступил российскому лыжнику 37,2 секунды. Канадец Алекс Харви стал третьим (+1.08,8).

Устюгов выиграл все четыре гонки на «Тур де Ски», чего никому до этого не удавалось сделать. Российский лыжник укрепил лидерство в общем зачете.

«Тур де Ски» состоит из семи этапов, последний из которых состоится 8 января.

Устюгов лидирует в общем зачете, опережая идущего вторым Сундбю на 29,5 секунды. Харви замыкает тройку (+1.09,3).

Женскую гонку преследования выиграла шведская лыжница Стина Нильссон. Она преодолела 10 километров свободным стилем за 27 минут 42,7 секунды.

Лучшей среди россиянок стала Юлия Чекалева, ставшая восьмой (+2.40,3).

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