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Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
Ян Матвеев

4 ч. назад

Российский лыжник в двух шагах от победы на многодневке.

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В индивидуальной гонке коньковым ходом Сергей Устюгов опередил Мориса Манифика из Франции и норвежца Симена Хегстада Крюгера. В общем зачете Тура Устюгов еще сильнее оторвался от Мартина Йонсруда Сундбю.

Общий зачет «Тур де Ски»:

1. Сергей Устюгов (Россия)

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

3. Дарио Колонья (Швейцария)

  • Победа в индивидуальной гонке стала пятой подряд для Устюгова.
  • До финиша Тура осталось два этапа: 15-километровый масс-старт коньковым ходом и подъем в гору на 9 км.

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