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Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»
Российский лыжник в двух шагах от победы на многодневке.
В индивидуальной гонке коньковым ходом Сергей Устюгов опередил Мориса Манифика из Франции и норвежца Симена Хегстада Крюгера. В общем зачете Тура Устюгов еще сильнее оторвался от Мартина Йонсруда Сундбю.
Общий зачет «Тур де Ски»:
1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
3. Дарио Колонья (Швейцария)
- Победа в индивидуальной гонке стала пятой подряд для Устюгова.
- До финиша Тура осталось два этапа: 15-километровый масс-старт коньковым ходом и подъем в гору на 9 км.
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