AFP

Сергей Устюгов: «Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают»

Устюгов: «Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают»
Eurosport

23 мин. назад

Лыжник признался, что из-за допинг-проверок уснул только в час ночи перед пятой гонкой на «Тур де Ски».

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«Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один или номер два, как и биатлон. Они болеют и переживают за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят.

Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Уснул только в час. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают, и это была пятая победа подряд», – сказал Устюгов VG.

  • В пятницу Устюгов выиграл индивидуальную гонку коньковым ходом. Эта победа стала для 24-летнего лыжника пятой кряду на «Тур де Ски»-2017.
  • До финиша Тура осталось два этапа: 15-километровый масс-старт коньковым ходом и подъем в гору на 9 км.
  • Александр Легков и Максим Вылегжанин пропускают «Тур де Ски» из-за расследования по поводу допинга.

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