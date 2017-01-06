Сергей Устюгов: «Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают»

«Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один или номер два, как и биатлон. Они болеют и переживают за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят.

Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Уснул только в час. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают, и это была пятая победа подряд», – сказал Устюгов VG.

В пятницу Устюгов выиграл индивидуальную гонку коньковым ходом. Эта победа стала для 24-летнего лыжника пятой кряду на «Тур де Ски»-2017.

До финиша Тура осталось два этапа: 15-километровый масс-старт коньковым ходом и подъем в гору на 9 км.

Александр Легков и Максим Вылегжанин пропускают «Тур де Ски» из-за расследования по поводу допинга.

Следите за лыжными гонками

Все главные тексты у вас в телеграме