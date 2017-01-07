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Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»

Устюгов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»
Eurosport

7 ч. назад

Российский лыжник прервал серию из 5 побед, уступив Мартину Йонсруду Сундбю.

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Мартин Йонсруд Сундбю преодолел 15-километровую дистанцию за 40 минут 40,0 секунды. Устюгов уступил норвежцу 2 секунды. Тройку лидеров замкнул финн Матти Хейккинен (+2,8).

В общем зачете по-прежнему лидирует Устюгов, который выиграл предыдущие 5 гонок. Сергей опережает Сундбу на 1.11,9 минуты. Тройку лидеров замыкает швейцарец Дарио Колонья (+2.04,1).

  • «Тур де Ски»-2016/17 завершится финальным подъемом в гору, который состоится 8 января.
  • В женском масс-старте победу одержала шведка Стина Нильссон, которая выиграла уже 4 гонки на «Тур де Ски»-2016/17. Второй стала финка Анне Кюллёнен, третьей – еще одна лыжница из Швеции Шарлотте Калла.
  • Заключительные гонки проходят в Валь-ди-Фьемме.

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