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Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски»

Устюгов выиграл «Тур де Ски»
Eurosport

8 ч. назад

Российский лыжник выиграл шестую гонку из семи.

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«Тур де Ски»-2016/17 завершился в итальянском Валь-ди-Фьемме подъемом в гору на 9 километров. Сергей Устюгов финишировал первым, на 1 минуту 02,9 секунды опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Замкнул тройку лидеров Дарио Колонья (+1.19,1).

  • Устюгов выиграл первые 5 гонок на «Тур де Ски»-2016/17, после чего занял 2 место в масс-старте. Сергей стал первым лыжником, финишировавшим на подиуме во всех гонках многодневки.
  • Ранее лыжники из России лишь раз побеждали в многодневной гонке. В сезоне-2012/13 триумф отпраздновал Александр Легков.
  • В сезоне-2015/16 Устюгов был третьим, а Сундбю одержал победу.

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