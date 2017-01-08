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Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник выиграл шестую гонку из семи.
«Тур де Ски»-2016/17 завершился в итальянском Валь-ди-Фьемме подъемом в гору на 9 километров. Сергей Устюгов финишировал первым, на 1 минуту 02,9 секунды опередив норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Замкнул тройку лидеров Дарио Колонья (+1.19,1).
- Устюгов выиграл первые 5 гонок на «Тур де Ски»-2016/17, после чего занял 2 место в масс-старте. Сергей стал первым лыжником, финишировавшим на подиуме во всех гонках многодневки.
- Ранее лыжники из России лишь раз побеждали в многодневной гонке. В сезоне-2012/13 триумф отпраздновал Александр Легков.
- В сезоне-2015/16 Устюгов был третьим, а Сундбю одержал победу.
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