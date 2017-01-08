AFP

Юстина Ковальчик: «Браво, Устюгов. Хорошо, что «Тур де Ски» выиграл единственный здоровый спортсмен»

Ковальчик: «Браво, Устюгов. Хорошо, что «Тур де Ски» выиграл единственный здоровый спортсмен»
Eurosport

6 ч. назад

Польская лыжница затроллила норвежцев.

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«Ура! Браво, Устюгов! Здорово, что подъем в гору Альпе де Чермис снова выиграл единственный здоровый спортсмен. P.S. По крайней мере, среди мужчин», – написала Ковальчик в твиттере.

  • Победитель «Тур де Ски»-2015/16 Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за нарушение правил употребления препарата против астмы летом 2016 года. Отстранение пришлось на 2 месяца, свободных от соревнований.
  • В число астматиков входят многолетние соперницы Ковальчик Марит Бьорген и Тереза Йохауг, которая осенью сдала положительный допинг-тест на клостебол.
  • Двукратная олимпийская чемпионка Ковальчик выигрывала «Тур де Ски» рекордные 4 раза подряд (2010-13).
  • Устюгов выиграл «Тур де Ски»-2016/17, попав на подиум во всех 7 гонках, что стало рекордом.

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