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Сергей Устюгов: «Я бился не только за себя, но и за ребят, которых обманули»

Устюгов: «Я бился не только за себя, но и за ребят, которых обманули»
Р-Спорт

4 ч. назад

Победитель «Тур де Ски» уверяет, что отстраненные партнеры по сборной России были готовы лучше, чем он.

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«Эта победа была очень важной. Потому что я бился не только за себя, но и за ребят, которых обманули, и они не могли принять участие в «Тур де Ски». Они были готовы лучше, чем я. И мы сделали это.

Вчера я нервничал перед гонкой, а сегодня был спокоен как никогда. Знал, что должен отдать все силы, чтобы не пропустить Сундбю вперед.

Нет, я не чувствую себя одиноким без отстраненных ребят: у нас была очень сильная команда на «Тур де Ски». И я надеюсь, что нелепая ситуация разрешится, и сборная России усилится к чемпионату мира», – добавил Устюгов.

  • Сергей выиграл «Тур де Ски»-2016/17, одержав 6 побед в 7 гонках
  • Международная федерация лыжного спорта 23 декабря отстранила 6 спортсменов сборной России, участвовавших на Олимпийских играх-2014. Наказанию подверглись Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

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