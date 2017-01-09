«Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают». Кто такой убийца норвежцев Сергей Устюгов

Из родного Междуреченского что до Тюмени, что до Ханты-Мансийска добираться сложно и долго. В детстве мир Сергея ограничивался поселком и боксерской секцией. Там будущий чемпион нарастил мощный плечевой пояс, роднящий его с Александром Легковым. Крепкие руки и спина помогли в начале большой карьеры в 2011 году: Устюгов мощно стартовал в спринтерских дистанциях, поддавливая как звездных товарищей по команде Петухова и Крюкова, так и Петтера Нуртуга.

В прославленной лыжегоночной секции Ханты-Мансийска Устюгов преуспел в биатлоне, но модный вид увлекал не только его – конкуренция выпихнула Сергея из основы сборной округа. Зато в чистых лыжах он твердо держался в числе первых.

«Мы с ним решили, что из хорошего лыжника всегда можно сделать биатлониста. Думали, потренируется несколько лет в лыжном спорте, а потом научим его стрелять и перейдем в биатлон.

Но через три года Сергей стал чемпионом мира среди юниоров, и мы поняли, что не стоит менять лыжи на биатлон. Здесь все получалось, а медали везде одинаковые. Хотя мысли о переходе в биатлон посещали его еще долго», – рассказал первый тренер спортсмена Иван Брагин.

Именно он перевел спортсмена из биатлона в лыжные гонки и заложил универсальную базу дистанционщика, хотя и не отрицал тяготы Сергея к спринту. Сейчас Брагин готовит биатлониста Петра Пащенко и все еще рассчитывает сходить с Устюговым на зимнюю рыбалку.

Фанаты впервые увидели Сергея в качестве спринтера, а победа в Нове-Место-2014 коньковым ходом вывела его в фавориты короткой гонки ОИ-2014. Жаль, падение оборвало неплохо начавшийся финал Сочи. Но болельщики признавали в Сергее героя стремительных гонок, убийцу норвежцев. А в сезоне-2014/15 Устюгов напомнил об универсализме – в юниорах он вырезал победы на любых дистанциях обоими стилями. Бронза 15-километровой индивидуалки Рыбинска испугала соперников: в России подрастал свой Нуртуг.

И вырос уникальный универсал с мощным финишным рывком. Сергей тяготеет к разборкам на последних метрах, тогда как его главный соперник Сундбю отдает силы на дистанции, создавая отрыв. Под руководством Маркуса Крамера Устюгов активно прогрессирует на дистанции, не ослабевая в спринте, что и показал на старте «Тур де Ски».

В главной команде спортсмен работал со старшим тренером сборной Олегом Перевозчиковым, с ним выиграл первую медаль – бронзу спринта в Давосе.

Но после неудачи в Сочи лыжник перешел в группу Рето Бургермайстера, который привел Александра Легкова и Илью Черноусова к медалям Сочи. Именно швейцарец развивал Устюгова как универсала. Великолепный «Тур Канады», два подиума и победа в длинных гонках доказали правильность подхода тренера. А украшением сезона стал дебют Устюгова на «Тур де Ски»: сходу третье место общего зачета.

Летом 2016 года Сергей перешел к Маркусу Крамеру, и вдруг выяснилось, что немецкий тренер писал программы для лидеров сборной России и раньше. Поэтому движение Устюгова не прервалось. Напротив, в большой дружной группе спортсменов, многие из которых стали его друзьями, он еще сильнее поверил в свои силы, а правильная летняя база привела к сверхуверенной победе на «Тур де Ски».

Сергей Устюгов не говорит на иностранных языках – его везде сопровождает переводчица. Но общается лыжник просто, непринужденно и резко – без недомолвок и ватной политкорректности.

«То, что происходит на трассе, остается на трассе. Если Хельнер захочет подраться после гонки, то я готов», – реакция на драку палками со шведом на третьем этапе «Тур де Ски».

«Когда я попытался атаковать, Хаттестад и еще один норвежец зажали меня. Они сговорились и пытались помешать мне. Так что у меня не было другого выхода, кроме как протиснуться между ними. А что касается дисквалификации, то это смешно», – Устюгов без стеснения выдал в эфир то, о чем все шепчутся – командную тактику сборной Норвегии.

Девиз Устюгова так же мощен:

" Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают "

Похоже, что Сергей действительно чист. В тот момент, когда отстраняют лидеров российской сборной Легкова, Белова, Вылегжанина и Петухова, он остается в строю.

Русских бьют антидопинговые ревизии, но Устюгов от этого только сильнее:

«Насколько мы знаем, Устюгов не причастен к допинг-скандалам. По крайней мере, он не упомянут в известном докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена», – президент FIS Джанфранко Каспер снял с лыжника все подозрения.

«В ноябре и декабре меня проверяли восемь или девять раз. Иногда приходили через день. В спринте я бежал не только за себя, но и за тех ребят, которые не смогли приехать сюда. Это придает мне дополнительную мотивацию на «Тур де Ски», – раскрыл лыжник рецепт победы над норвежцами.

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