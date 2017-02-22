Сергей Устюгов, Нуртуг и еще 6 героев на лыжах, ради которых надо смотреть чемпионат мира в Лахти

Петтер Нуртуг

Думаете, норвежцы спят в лыжах и потому самые сильные? Вот Нуртуг тоже думал, что после неудачного сезона-2015/16 надо больше тренироваться и результаты придут. В итоге пропустил осенние этапы, не попал на «Тур де Ски» и с трудом квалифицировался на чемпионат мира. Всему виной перегрузка, из-за которой спортсмен заново готовился к окончанию года. У Петтера остались только спринт и марафон на 50 км, но и там норвежец обязательно блеснет. А самое интересное – сможет ли такой великий мастер вытащить себя за волосы и ворваться в число лучших. Медалей ЧМ у него полно, как и побед где угодно еще. Но в 31 год чемпион уже не нужен сборной Норвегии, в которой подросли два поколения юных Нуртугов. Недолго и карьеру завершить, а допустить этого никак нельзя.

Грегор Шлиренцауэр

Да, он все-таки едет в Лахти: последние тренировки и проверки показали, что мышцы в порядке, а колено готово к нагрузкам. Экзистенциальный кризис Грегора в сезоне-2015/16 едва не выбил его за дверь прыжкового спорта. Сверху наложились порванные в межсезонье связки – катание на горных лыжах добавило проблем. Грегор вернулся только в 2017-м, но всем видом показал, что прыжки еще что-то значат для него. Восьмое место в Висле и седьмое в Виллингене, а также серебро командных соревнований обрадовали фанатов. Заметно, что Шлири пока не выдает максимум, но прыгает не вяло, а с желанием, смело и старательно. Отсюда и отдельные попытки уровня топ-3. В Лахти Грегор продолжит движение наверх и, если повезет, зацепит личную медаль. В командном старте Грегор – туз в рукаве, способный затащить австрийцев на золотой подиум.

Сергей Устюгов

Российский лыжник всколыхнул мир победой на «Тур де Ски» сразу после массового отстранения лидеров сборной. Устюгов грамотно вышел на пик формы, победил на укороченных из-за погодных условий дистанциях и пропал. 70-е, 12-е и 13-е места и еще девять пропущенных гонок – на первый взгляд, не лестный показатель перед ЧМ. На деле подобный спад и дополнительный отдых необходимы, и надежды на возвращение Устюгова-победителя обоснованны. Бронзовый спринт в Отепя показал, что форма стремится вверх, у него есть запас и желание побеждать. Даже если лидеров российской команды оправдают, Сергей останется главной медальной надеждой спринта и гонки с индивидуальным стартом.

Камил Стох и Штефан Крафт

Поляк на взлете: второй пик карьеры – как у Адама Малыша – привел в восторг всю страну. Сдавшие братья Превцы и отступивший Андре Танде открыли Стоху дорогу в лидеры. Но рядом Стефан Крафт – молодой австриец, у которого еще нет БХГ, а для Австрии это скорее нонсенс. За борьбой этой пары стоит наблюдать отдельно, тем более оба голодны до золота ЧМ: у Стоха всего одна медаль, а у Крафта их нет совсем. Австриец догоняет поляка в общем зачете, но Камил опытен и хорошо знает трамплины Лахти. Сравнительно короткие, они не позволят Крафту отыгрывать за счет безумной дальности, а Стох получит преимущество в технике и судейских оценках. Соперников у этой пары полно, но их борьба должна украсить соревнования.

Марит Бьорген

Зрители верили, что ошеломляющая Марит никогда не вернется, но Бьорген вновь надела лыжи после рождения ребенка. Норвежская сборная и без нее не заметила потери Йохауг, а тут еще и сама королева лыж в прекрасной форме. Четыре личные победы и очевидная готовность к чемпионату мира в Лахти делают ее опасным соперником для Венг и Остберг, а Норвегия вполне способна брать по три медали в каждом дистанционном виде. 36-летняя 14-кратная чемпионка мира мечтает о 15-й награде. Может, золотой кружок на ленточке успокоит исполина?

Юстина Ковальчик

Польская спортсменка не вернулась в Кубок мира полноценно, весь сезон принадлежал чемпионату мира. Пропустить шоу от главной соперницы Марит Бьорген – преступление. Юстина куда больше говорила, чем гонялась: ругала Терезу Йохауг и оправдывала Логинова, защищалась от нападок прессы и поздравляла здорового Устюгова. Но скиатлон в Пхёнчхане Ковальчик взяла, опередив не самых топовых соперниц (лидеры Норвегии на этап не приехали). В индивидуалке и скиатлоне завязаны главные шансы Юстины. Она не надрывалась, варьировала подготовку и честно в этом признавалась. На фоне уставших от сезона Хайди Венг и Стины Нильссон полька смотрится круто. Она и в принципе смотрится круто, потому что красавица и не страдает от астмы.

Наталья Матвеева

Наталья уже взяла два золота сезона – лучший результат в ее карьере. В дистанционных видах сборная России пока на вторых ролях, и десятка – реальная цель. А вот спринт и командный спринт – вотчина Матвеевой. В Отепя только дисквалификация в четвертьфинале за агрессивную гонку помешала подняться на подиум. На стороне Натальи опыт и незаметность. Все знают, что надо бояться норвежек, что Нильссон, Фальк и Диггинс составят им конкуренцию. Ну а про Матвееву нередко забывают, пока она в одиночку не выводит Россию в финал. Пусть Наталье больше подходит коньковый спринт, но и в классике она чувствует себя неплохо.

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