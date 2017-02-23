Король в изгнании. Почему лыжные гонки без Петтера Нуртуга – ничто

Сезон у Петтера не сложился, даже два золота чемпионата мира ничего не поправят. О большем он и не мечтает – квалифицировался лишь на пару гонок. Даже свое место в команде норвежец уступил младшему товарищу.

" «Прямо перед чемпионатом мира ситуация такова, что я войду в сборную под 13-м номером запасного, а Ханс Кристер Холунн – как 12-й гонщик. Чувствую, что принял правильное решение» "

В 31 год норвежец годится лишь на отпугивание ворон и стрельбу солью по незадачливым воришкам – такие же функции выполняет ржавая двустволка лесника. Спортсмену требуется ремонт и переосмысление, хотя у Петтера есть альтернатива – уйти. 13 золотых медалей ЧМ и два олимпийских золота, 31 победа в Кубке мира и две – в общем зачете сезона. С таким набором за спиной нелегко подниматься в гору, с которой только что скатился.

Без Нуртуга лыжный спорт рискует погрузиться в летаргический сон. Петтер добавляет щепотку мексиканского в белое безмолвие, как Ронни О’Салливан в снукере. Уже в юношеские годы за норвежцем бегали телекамеры и спонсоры. Одни восхищались постоянными победами, вторые – подсовывали под золотые ноги свой бренд. Нуртуг ворвался в Кубок мира и одержал две победы в первом же сезоне. Юнец едва освоился, как вокруг него уже закрутился скандал. Неудачная для Норвегии Олимпиада-2006 вызвала в прессе возмущение: вот же Петтер, почему его не взяли?

Став суперчемпионом, Нуртуг не потерял ребяческий задор и всегда радовал зрителей фокусами. Например, показывал нос Халфварссон на ленточке в разгар противостояния со шведами.

Он же финишировал со шведским флагом в руках, издеваясь над соперниками, пересекал линию задом и с разведенными от удивления руками: «Где соперники»? В самом деле, они даже и не рядом, если говорить об интересе прессы. В марте 2014 года Нуртуг сбежал с места автомобильной аварии – лыжник водил в нетрезвом виде и едва не загремел в тюрьму на полтора месяца. Вот и новое внимание медиа к персоне норвежца, а заодно – и к лыжным гонкам. Внезапный скандал с Норвежской лыжной федерацией в 2015 году обсуждали всем миром – отказ Короля выступать за сборную куда интереснее статистики очередного этапа в финском захолустье.

Медийность рождается не на пустом месте. Нуртуг – уникальный спортсмен, одаренный гармоничным сплетением взрывной силы и неиссякаемого колодца выносливости. Возможно, по стопам Короля лыж пойдет Сергей Устюгов, который на заре карьеры тоже считался спринтером. Чтобы побеждать везде, а особенно на длиннющих марафонах, Петтер избрал рискованную тактику и довел ее до совершенства.

Чем норвежец занимается в гонках? Да он просто сидит за спинами соперников. Это банально только на первый взгляд. Нуртуг знает, насколько сильно можно отстать от лидера, какие отрывы опасны, а какие стоит переждать, когда выходить вперед и кого опасаться. Тактика норвежца – журналистский штамп, который как только не называли в эфирах: «рюкзаком», «пассажиром», даже «лентяем».

Хитрость Петтера вынуждает соперников всегда помнить о бомбе с часовым механизмом где-то позади. Да, нередко это сковывает отличных лыжников, но наличие вот такого джокера где-то внутри всегда на руку сюжету гонки. Скучные покатушки на снегу превращаются в триллер с нагнетающей музыкой в конце, особенно когда Нуртуг в форме. Отрывы, рваный ритм, высокий темп и контрвыпады на финише – все это применяют соперники норвежца, лишь бы избавиться от безумного спринтера, который держится крепче рыбы-прилипалы.

Нуртуг стал апологетом модного дабл-полинга, работая только руками на классических лыжах и сознательно готовя себя к этому. Чемпион признавался, что в начале карьеры не выдерживал спринты – торс и руки оставались слабым местом. Норвежец выдал великолепный ЧМ-2015, взяв четыре золота (и все это после провала в 2013-2014 годах) и подтвердив умение выбираться из ямы кризиса. Он выберется и на этот раз. Причем без помощи лекарств. За последний десяток лет норвежцев признали главными астматиками мирового спорта, но Петтера обвиняли только голословно, заодно со всеми.

Нуртуг – идеальный персонаж норвежского эпоса. Он попадает в переделки, постоянно на виду и не всегда любим. Но он обязательно выходит победителем и разгоняет скуку. Его ненавидят и обожают, не желают видеть на трассе, но превращают в эталон. Эталон успеха, спринтера, дистанционщика и чемпиона. Таким героям не место в пыльной кладовке – хитрый и изворотливый Пер Гюнт XXI века еще порадует фанатов, изводя соперников на трассе.

Другие зимние истории от Яна Матвеева:

Хрупкая красота. Как Германия потеряла вторую Магдалену Нойнер

Музыкант, отец и чемпион мира. Кто такой Лоуэлл Бэйли

Все главные тексты у вас в телеграме