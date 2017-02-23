AFP
Сергей Устюгов выиграл серебро в спринте свободным стилем
Лыжник из России уступил Федерико Пеллегрино.
Итальянец финишировал с результатом 3 минуты 13,76 секунды и на 00,15 секунды опередил Сергея Устюгова.
Бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Хосфлот Клебо (+00,44).
- Лыжники сборной России Александр Большунов, Антон Гафаров и Глеб Ретивых прошли квалификацию, но завершили борьбу в четвертьфинале.
- Серебро спринта стало второй медалью за время выступлений Устюгова на чемпионатах мира.
- ЧМ-2017 проходит в финском Лахти.
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