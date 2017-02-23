AFP

Майкен Касперсен Фалла стала чемпионкой мира в спринте свободным стилем

Фалла стала чемпионкой мира в спринте свободным стилем
Eurosport

1 час назад

Норвежская лыжница не пустила к золоту дуэт американок.

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Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку свободным стилем с результатом 3 минуты 2,34 секунды. Серебро и бронзу завоевали американки Джессика Диггинс (+1,66) и Киккан Рэндалл (+3,76).

  • Лыжницы сборной России Наталья Матвеева и Юлия Белорукова завершили борьбу полуфинале.
  • Чемпионат мира-2017 проходит в финском Лахти.

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