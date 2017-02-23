Петтер Нуртуг – об упавшей Наталье Матвеевой: «Спортсмену, употреблявшему ЭПО, не место на ЧМ»

Во время полуфинального забега в спринте Наталья Матвеева столкнулась со шведкой Стиной Нильссон. Обе лыжницы лишились шансов на выход в финал. После этого Нильссон отказалась пожимать руку Матвеевой.

Инцидент прокомментировал Петтер Нуртуг.

«Если спортсмен употреблял эритропоэтин, он должен быть сурово наказан. ЭПО повышает производительность на дистанции и это, как мне кажется, является мошенничеством. В этом случае вам нечего делать на чемпионате мира», – считает Нортуг.

Норвежец добавил, что если бы с ним на дистанции столкнулся лыжник, употреблявший ЭПО, он бы устроил драку.

Матвеева отбывала дисквалификацию с 2009-го по 2011 год за применение рекомбинантного эритропоэтина.

Петтер Нуртуг – 13-кратный чемпион мира.

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