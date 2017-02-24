«Впервые увидел снег только в Лахти». Венесуэльский повар, который порвал лыжный ЧМ

Не обижается на статус худшего лыжника в мире

Адриан Солано – автор самого вирусного видео чемпионата мира по лыжным гонкам. Юзеры фейсбука радостно делятся роликом с заголовком «Худший лыжник в мире». Солано действительно выглядит неважно – едва не падает в стартовой колонке, с трудом держит равновесие на снегу и совсем не понимает, как подниматься елочкой.

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В инстаграме венесуэлец объяснил: с такой зимой он не сталкивался. «Хотя я ни разу не видел снег, и у меня не было возможности потренироваться здесь, я выдал максимум, – запостил Адриан. – Может быть, я падал много раз, но кого это волнует, если я всегда поднимался».

Твиттер ЧМ в Лахти оповестил, что венесуэлец так и не добрался до финиша индивидуалки, но в квалификации спринта он закончил дистанцию. Да, на последнем месте с отставанием в 10 минут от лидера, и в пять – от предпоследней позиции, но вряд ли он расстроился.

Попал под депортацию во Франции

Солано прилетел на чемпионат мира из Каракаса за месяц до старта. Он выбрал пересадку в Париже, чтобы на поезде отправиться в Стокгольм – нужно было, как минимум, потренироваться. Таможне сразу не понравился странный латиноамериканец, при котором почти не было вещей и денег. «Никто не поверил, что я занимаюсь лыжами в Венесуэле, – рассказал Адриан. – Сказал властям, что бегаю на лыжероллерах. С собой у меня было всего 20 евро, а полиция решила, что я хочу остаться в Европе мигрантом».

У венесуэльца были в порядке все документы – приглашение в Швецию и письмо от организаторов ЧМ, которое подтверждало, что парню оплатят все расходы. Солано продержали в изоляторе аэропорта пару дней, а потом выслали на родину. «Полиция просто посмеялась над ним, – сообщил тренер и партнер спортсмена по сборной Сезар Баэна. – Они говорили, в Венесуэле вообще нет снега».

Собирает бюджет краудфандингом

На обратный билет у Солано денег не было совсем, поэтому лыжник обратился в посольство Венесуэлы. Консул и выделил финансы, чтобы бедный спортсмен унизительно улетел домой. У федерации нет таких средств, чтобы покупать атлетам лыжную экипировку или оплачивать перелеты, поэтому Адриан хотел найти что-нибудь на месте. Но из-за депортации он с трудом наскреб на рейс до Лахти и не знал, как полетит обратно.

Об истории Солано узнал известный финский спортивный менеджер и телеведущий Алекси Валавуори. Он зарегистрировал аккаунт на краудфандинговом сайте и только за первый час насобирал €2000. На эти деньги Адриан взял билеты в Финляндию, а Валавуори нашел ему спонсоров, подаривших лыжи и зимнюю одежду. За последние сутки там набежало больше 4,5 тысяч, а самый большой взнос сделал анонимный пользователь из Казахстана – он отстегнул 800 евро.

Дружит с рекордсменом мира

Да, в Южной Америке почти нет снега, но это не мешает государству, омываемым Карибским морем, рождать спортсменов из зимних видов. Самый известный из них – тот самый Сезар Баэна, обладатель рекорда Гиннесса по длительности бега на лыжероллерах. Баэна промчал от Стокгольма до Осло за 57 дней и преодолел больше 2000 километров. Сезар выступал в лыжном двоеборье и в лыжных гонках и до сих пор остается единственным венесуэльским биатлонистом.

Он мечтал выступить на Олимпиаде в Сочи, но не получил уайлд-кард и обратился за исполнением мечты к президенту России. «Я бы хотел, чтобы мистер Путин дал таким, как я, шанс, – сказал Баэна в интервью «СЭ». – Возможно, если бы российская сторона высказала свою позицию по этому вопросу, нам бы дали шанс». На Игры в России он не попал, зато выступил на ЧМ в Лахти и уступил родному брату Бернардо, семейка финишировала в шестом десятке и проиграла лидеру больше четырех минут.

После истории с депортацией Сезар первым написал письмо организаторам ЧМ-2017 с просьбой подтвердить, что Адриан действительно участвует в турнире. Бумаги не подействовали на копов, но несчастный лыжник не забыл о помощи друга. «Он приносит так много света, что освещает всю мою жизнь», – так Солано подписал один из совместных снимков в инстаграме.

Планирует остаться в Финляндии

22-летний Солано проводит лучший турнир в жизни. В интервью Ilta-Sanomat он сказал, что работает на родине поваром. «Моя мечта – научиться европейской кухне и узнать ее секреты, – признался Адриан. – Было бы здорово, если бы кто-то в Финляндии предложил мне работу».

При этом венесуэлец думает о развитии и продолжении спортивной карьеры. «Знаю, что мое выступление было не лучшим, – честно говорит лыжник. – Я бы хотел найти тренера в Финляндии, чтобы он подтянул мою подготовку. Это поможет мне в осуществлении мечты – участия в Олимпиаде-2022».

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Гонок у Солано уже не будет (если только он не придумает что-то в командном спринте), но главная сказка все равно произошла. Ничего так не привлекает внимание к лыжным гонкам, как человеческие истории. Адриан прошел путь от нелегального мигранта до главного мема турнира. Никто не обижается на заголовки типа «Худший лыжник в мире», но иногда лучше подумать, чем писать такое – пожалейте парней, которые видят снег впервые.

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