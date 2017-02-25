AFP

Сергей Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне

Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне
Eurosport

42 мин. назад

Российский лыжник оказался лучше всех.

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Результаты гонки:

1. Сергей Устюгов, 1:09.16,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю, +6,7

3. Финн-Хоген Крог, +31,8

...

8. Андрей Ларьков, +36,1

...

15. Александр Большунов, +56,0

...

17. Александр Бессмертных, +1.08,7

Старт-лист:

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

2. Матти Хейккинен (Финляндия)

3. Алекс Харви (Канада)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Маркус Хельнер (Швеция)

6. Морис Манифика (Франция)

7. Шюр Рете (Норвегия)

8. Дидрик Тонсет (Норвегия)

9. Финн Хоген Крог (Норвегия)

10. Александр Бессмертных (Россия)

11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

12. Жан Майк Гайар (Франция)

13. Калле Халварссон (Швеция)

14. Андрей Ларьков (Россия)

15. Йенс Бурман (Швеция)

16. Даниэль Рикардссон (Швеция)

27. Александр Большунов (Россия)

  • Это первая золотая медаль ЧМ в карьере Устююгова.
  • Ранее российский спортсмен добыл серебро на ЧМ-2017 в личном спринте и бронзу в эстафете 4х10 км в 2013 году.

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