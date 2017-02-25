Врач сборной Норвегии по лыжным видам спорта: «50-70% членов нашей команды страдают астмой»

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«Я точно не подсчитывал, но у многих спортсменов команды диагностирована астма. Думаю, это 50-70% состава. Некоторые из них используют профилактические медицинские препараты ежедневно. Здоровые спортсмены лекарства не принимают», – сказал врач сборной Норвегии Петер Ольберг, чьи слова приводит VG.no.

Ранее чемпионка мира-2017 в спринте Майкен Касперсен Фалла признала, что без лекарства от астмы ее результаты не были бы столь высоки.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears в нескольких частях опубликовала документы, свидетельствующие о случаях употребления известными атлетами из разных стран запрещенных веществ с позволения WADA.

Терапевтические исключения в 2015 году получили 58 спортсменов из Норвегии.

Норвежцы лидируют в медальном зачете чемпионата мира-2017 по лыжным видам спорта (2-1-2).

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