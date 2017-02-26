Сундбю – о финише с Устюговым: «Не сломай я палку, неизвестно, кто победил бы»

«Я понимал, что у меня оставался последний шанс, чтобы уйти в отрыв перед спуском. Я пошел ва-банк, но не рассчитал силы. Невозможно предугадать, кто бы победил, но у нас еще будет шанс увидеть. В расписании чемпионата мира еще остались гонки», – сказал Мартин Йонсруд Сундбю NRK.

Сундбю упал и сломал палку перед финишем и занял второе место вслед за Устюговым.

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В воскресенье лыжники пробегут командный спринт.

Чемпионат мира проходит в финском Лахти.

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