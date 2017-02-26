AFP

Сундбю – о финише с Устюговым: «Не сломай я палку, неизвестно, кто победил бы»

Сундбю – о финише с Устюговым: «Не сломай я палку, неизвестно, кто победил бы»
Eurosport

39 мин. назад

Норвежец прокомментировал неудачу в скиатлоне.

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«Я понимал, что у меня оставался последний шанс, чтобы уйти в отрыв перед спуском. Я пошел ва-банк, но не рассчитал силы. Невозможно предугадать, кто бы победил, но у нас еще будет шанс увидеть. В расписании чемпионата мира еще остались гонки», – сказал Мартин Йонсруд Сундбю NRK.

  • Сундбю упал и сломал палку перед финишем и занял второе место вслед за Устюговым.
  • Сергей впервые стал чемпионом мира.
  • В воскресенье лыжники пробегут командный спринт.
  • Чемпионат мира проходит в финском Лахти.

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