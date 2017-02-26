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Россия выиграла серебро в женском командном спринте по лыжным гонкам
Победили девушки из Норвегии.
На чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти прошли соревнования в командном спринте у женщин.
Результаты гонки:
1. Норвегия (Хайди Венг, Майкен Касперсен Фалла) – 20:20,56
2. Россия (Наталья Матвеева, Юлия Белорукова) – +5,56
3. США (Сэди Бьорнсен, Джессика Диггинс) – +18,38
- Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 22 февраля по 5 марта.
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