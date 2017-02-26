AFP
Устюгов и Крюков взяли золото в мужском командном спринте из-за падения норвежца и финна на финише
Лыжники принесли России второе золото чемпионата мира.
На чемпионате мира в финском Лахти российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов взяли золото в командном спринте.
Результаты гонки:
1. Россия (Никита Крюков и Сергей Устюгов) – 17:40,69
2. Италия (Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрино) – +2,14
3. Финляндия (Сами Яухоярви и Ииво Нискане) – + 8,64
4. Норвегия (Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен) – +18,42
Победа стала возможна после того, как лидировавший норвежец и следовавший за ним финн сбили друг друга на стадионе. Спуртовавший на финишной прямой Устюгов добыл золото, обыграв спортсмена из Италии.
- Ранее Устюгов выиграл первую золотую медаль ЧМ в карьере в скиатлоне.
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