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Устюгов и Крюков взяли золото в мужском командном спринте из-за падения норвежца и финна на финише

Устюгов и Крюков взяли золото в мужском командном спринте из-за падения норвежца и финна на финише
Eurosport

36 мин. назад

Лыжники принесли России второе золото чемпионата мира.

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На чемпионате мира в финском Лахти российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов взяли золото в командном спринте.

Результаты гонки:

1. Россия (Никита Крюков и Сергей Устюгов) – 17:40,69

2. Италия (Дитмар Ноклер и Федерико Пеллегрино) – +2,14

3. Финляндия (Сами Яухоярви и Ииво Нискане) – + 8,64

4. Норвегия (Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен) – +18,42

Победа стала возможна после того, как лидировавший норвежец и следовавший за ним финн сбили друг друга на стадионе. Спуртовавший на финишной прямой Устюгов добыл золото, обыграв спортсмена из Италии.

  • Ранее Устюгов выиграл первую золотую медаль ЧМ в карьере в скиатлоне.

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