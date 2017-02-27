Экс-главный тренер сборной России по лыжам Александр Грушин: «Сергею Устюгову не хватает интеллекта»

Работавший с женскими и мужскими командами страны с 1984 по 2002 годs специалист дал оценку Сергею Устюгову после его резких высказываний в адрес бывших личных тренеров Рето Бургермайстера и Изабеля Кнауте.

«Думаю, жизнь еще покажет Устюгову многие вещи. Понимаете, деятельность любого тренера всегда зиждется на основе той работы, которую кто-то проделал до него.

Поэтому не надо хаять тех людей, которые занимались с тобой раньше, они тоже много сделали очень хорошего и приятного. А то, что Устюгов про бывших наставников говорит – это не от большого ума.

Как он резко выражается, так и я в его отношении резко выражусь. Извините, пожалуйста, но Устюгову не хватает интеллекта», – заявил Грушин в интервью «Газета.ru».

На чемпионате мира-2017 в финском Лахти Устюгов завоевал два золота и серебро.

Сергей – победитель «Тур де Ски»-2017.

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