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Марит Бьорген взяла золото в индивидуальной гонке классическим стилем

Марит Бьорген взяла золото в индивидуальной гонке классическим стилем
Eurosport

44 мин. назад

Норвежка пробежала 10 километров быстрее остальных.

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На чемпионате мира в Лахти закончилась женская индивидуальная гонка классикой (10 км).

Результаты:

1. Марит Бьорген (Норвегия)

2. Шарлотте Калла (Швеция)

3. Астрид Якобсен (Норвегия)

...

11. Анастасия Седова (Россия)

...

18. Юлия Чекалева (Россия)

  • Чемпионат мира завершится 5 марта.
  • Россия выиграла серебро в женском командном спринте.

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