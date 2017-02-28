Eurosport
Марит Бьорген взяла золото в индивидуальной гонке классическим стилем
Норвежка пробежала 10 километров быстрее остальных.
На чемпионате мира в Лахти закончилась женская индивидуальная гонка классикой (10 км).
Результаты:
1. Марит Бьорген (Норвегия)
2. Шарлотте Калла (Швеция)
3. Астрид Якобсен (Норвегия)
...
11. Анастасия Седова (Россия)
...
18. Юлия Чекалева (Россия)
- Чемпионат мира завершится 5 марта.
- Россия выиграла серебро в женском командном спринте.
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