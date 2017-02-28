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Юстина Ковальчик: «Для нас Сергей Устюгов – король»

Ковальчик: «Для нас Устюгов – король»
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52 мин. назад

Польская лыжница в восторге от выступления российского спортсмена на чемпионате мира в Лахти.

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Лучший лыжник сезона-2016/17 получил новую порцию похвалы от 2-кратной олимпийской и мировой чемпионки. В двух гонках чемпионата мира Устюгов выиграл два золота.

«Устюгов – сумасшедший. Очень рада за Сергея. Как и за Никиту Крюкова. Все время смотрим, болеем: «Давай, Серега, давай». Так переживаю. Есть ли у Устюгова шансы выиграть в Лахти марафон и стать королем лыж? Да для нас он уже король. Устюгов в этом сезоне выиграл «Тур де Ски», два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше?», – заявила Ковальчик в интервью «Спорт-Экспресс».

  • В Лахти Сергей Устюгов выиграл золото в скиатлоне и командном спринте.

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