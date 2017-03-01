AFP
Ийво Нисканен выиграл гонку на 15 км, Александр Бессмертных – четвертый
Гонщик стал первым финским чемпионом мира-2017 в Лахти.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 36:44.0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – (+17.9)
3. Никлас Дирхауг (Норвегия) – (+ 31.3)
4. Александр Бессмертных (Россия) – (+41.8)
5. Андрей Ларьков (Россия) – (+53.2)
…
20. Сергей Турушев (Россия) – (+2:06.3)
…
22. Станислав Волженцев (Россия) – (+2:19.1)
- Ийво Нисканен – олимпийский чемпион-2014 в командном спринте. Он выиграл для сборной Финляндии первое личное золотона чемпионатах мира.
- Александр Бессмертных – серебряный призер Игр в Сочи в классической лыжной эстафете 4х10 км.
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