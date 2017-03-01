Eurosport
Российского лыжника Андрея Ларькова дисквалифицировали за коньковый ход в гонке на 15 км
Спортсмен лишен пятого итогового места.
Россиянин отстал от победителя соревнований финна Иво Нисканена на 53,2 секунды, но использовал запрещенные в классике движения коньковым стилем.
Позицию Андрея в итоговом протоколе занял норвежец Дидрик Тонсет, сообщает NRK.
- Чемпионат мира в финском Отепя проходит с 22 февраля по 5 марта.
- Россия с четырьмя медалями занимает третье место в общем зачете. Лидирует Норвегия.
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