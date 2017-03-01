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Российского лыжника Андрея Ларькова дисквалифицировали за коньковый ход в гонке на 15 км

Российского лыжника дисквалифицировали за коньковый ход в гонке на 15 км
Eurosport

2 мин. назад

Спортсмен лишен пятого итогового места.

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Россиянин отстал от победителя соревнований финна Иво Нисканена на 53,2 секунды, но использовал запрещенные в классике движения коньковым стилем.

Позицию Андрея в итоговом протоколе занял норвежец Дидрик Тонсет, сообщает NRK.

  • Чемпионат мира в финском Отепя проходит с 22 февраля по 5 марта.
  • Россия с четырьмя медалями занимает третье место в общем зачете. Лидирует Норвегия.

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